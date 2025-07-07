CHP'li Gürer: İcra dairelerine ulaşan dosya sayısı 5 milyonu aştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında UYAP üzerinden icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yıla göre %10,2 artarak 5 milyon 121 bine ulaştığını açıkladı. Gürer, bu dönemde icra dairelerinde toplam 23 milyon 928 bin derdest dosyanın bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de icra işlemleri olağan hale geliyor, vatandaş ‘icra kapıda’ tehdidiyle karşı karşıya” dedi.

"Kredi kartı borçları 4 trilyon 788 milyar liraya yükseldi"

Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, KOBİ, çiftçi ve vatandaşların borçlarının arttığını belirtti. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 20-27 Haziran haftasında 96 milyar 200 milyon lira artarak 4 trilyon 788 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Gürer, varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye olan borçlarla birlikte toplam borcun 4 trilyon 947 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

Bu süreçte bireysel kredi borçlarının 33 milyar 400 milyon lira artarak 2 trilyon 476 milyar liraya, kredi kartı borçlarının ise 62 milyar 800 milyon lira artarak 2 trilyon 311 milyar liraya çıktığını belirten Ömer Fethi Gürer, 2024 sonuna göre bireysel borçlarda yüzde 21,6’lık yani 850 milyar liralık artış yaşandığını aktardı.

"Kredi kartlarına ödenen faiz 188 milyar 500 milyon"

Ömer Fethi Gürer, "2025 yılı başından bu yana bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 71 milyar liralık artış yaşandı. Sadece bu yıl yüzde 63,8’lik bir artış söz konusu. Merkez Bankası verilerine göre, vatandaşların TOKİ’ye olan borçları 80 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerine olan borçları ise 79 milyar liraya kadar çıktı. 2024’ün ilk beş ayında vatandaşlar bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara 460 milyar 1milyon lira faiz ödedi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış gösterdi. Bireysel kredilere ödenen faiz 271 milyar 600 milyon liraya, kredi kartlarına ödenen faiz ise 188 milyar 500 milyon liraya çıktı" ifadelerini kullandı.

İcra dosyalarına da değinen Gürer, "1 Ocak - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı geçen yıla göre yüzde 10,2 artarak 5 milyon 121 bine yükseldi. Bu süreçte icra dairelerine toplamda 23 milyon 928 bin derdest dosya ulaştı. Sadece son bir yılda 1 milyon 602 bin dosya daha eklendi. Türkiye bu anlamda 'icra kapıda' noktasına sürükleniyor" ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin bankalara borçları yükseldi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne kredi borçlarının Mayıs ayında 4 trilyon 852 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Gürer, zamanında ödenemediği için icra takibine alınan KOBİ borçlarının 1 milyar 200 milyon lira artarak 117 milyar 100 milyon liraya çıktığını bildirdi.

"Çiftçilerin borcu 1 trilyon 30 milyar lira"

Ömer Fethi Gürer, "Çiftçilerin bankalara olan borcu Mayıs ayında 21 milyar 700 milyon lira daha artarak 1 trilyon 30 milyar liraya ulaştı. Bu borcun 6 milyar 900 milyon liralık kısmının ise zamanında ödenemediği için icra takibine alındı. Tarım sektörüne verilen kredilerin 812 milyar 900 milyon lirası kamu, 217 milyar 300 milyon lirası özel bankalar kaynaklı" dedi.

Ekonomi politikalarındaki yanlışlar nedeniyle işçinin alımının düştüğünü, emeklinin geçinmekte zorlandığını ve esnafın maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

"Çiftçilere 2025 yılında verilmesi gerekli olan Tarım Kanunlarına göre 615 milyar lira milli gelirin yüzde 1’i olması gerekirken ne yazık ki 135 milyar lira destek verildi. Zirai donun, kuraklığın olumsuz etkileri çiftçilerin gelir gider dengesini bozdu.

Emekli aldığı maaşla geçinmekte zorlanıyor. Asgari ücret beklentileri dolayında gerçekleşmeyince işçilerin alım gücü düştü. Çiftçinin de işçinin de para yoksa esnaftan alışveriş yapmamaları esnafı da sıkıntıya soktu. Şu anda ülkemizde çiftçinin, işçinin, esnafın, emeklinin, engellinin, sanayicinin yani halkın bütününe yakının yaşadığı sorunlar ekonomi politikalarındaki yanlışlıklar nedeniyle sorun yumağına döndü. İktidar gittiği ve uyguladığı yoldan yeni bir yol arayışına geçmeli; çiftçinin, işçinin, esnafın, emeklinin, engellinin, sanayicinin sorunlarına çözüm üretmeli.

"Halk gerçekten büyük sıkıntı içinde"

Yüksek faiz özellikle sanayicileri ve KOBİ’leri zorlarken; işçi ve emeklide düşük gelir nedeniyle önemli ölçüde geçim sıkıntısı yaşıyor. Çiftçi donun ve kuraklığın yarattığı ürün kayıplarından dolayı gelir gider dengesinin bozulması nedeniyle üretimde kazanç sağlayamaz hale geldi. Siyasi iktidar gündem değiştirerek, algı yaratarak, farklı alanlara yönelmek yerine halkın sorunlarına çözüm üretmeye yönelmeli, halk gerçekten büyük sıkıntı içinde."