CHP'li Gürer’den mısır alım fiyatı açıklaması: Üretici 10 bin lira olmasını bekliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mısırın hasat döneminin başlamak üzere olduğunu, üreticinin de iyi bir alım fiyatı beklentisi içinde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, mısır üretiminde geçen yıla göre yüzde 5,6'lık azalma olduğunu ifade eden Gürer, bu yıl 8,5 milyon ton mısır üretiminin beklendiğini söyledi.

Gürer, bu yıl mısırda sıcak hava nedeniyle de verim beklentisinin düşük olduğuna işaret ederek, "Mısır üreticileri alım fiyatının en az ton başı 10 bin lira olmasını bekliyor. Son günlerde gübre fiyatlarında artış hızlandı. İlacı, gübresi, mazotu, tohumu, işçi kirası nedeniyle üretim yapanlar sorunlu ve zor bir süreçteler. Bu anlamda mısır üreticisi geçtiğimiz yıl gibi fiyat düşük olursa, mısır üretiminden uzaklaşması artacak." dedi.

Türkiye'de mısır üretimin düşük olması sebebiyle mısır ithalatı yapıldığını aktaran Gürer, "Sanayide kullanılan mısır üretiminin düşük olması ya da ithal edilmesi durumunda ise yalnızca üretici değil sanayici de sorun yaşıyor. Mısır üretiminin artırılıp kendi kendine yeter noktaya gelmesi lazım. Bunun yanında üreticinin emeğinin karşılığını alacağı bir fiyatın da alım fiyatı olarak belirlenmesi lazım." diye konuştu.