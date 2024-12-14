CHP’li Okakın 2025 bütçesini değerlendirdi: Kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 bütçesinin denetimsizlik, kayıt dışılık ve belirsizlik üzerine kurulu olduğunu savundu.

"Bütçe kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor"

Bütçenin gerçekçi hedeflerden uzak olduğunu öne süren Okakın, "Denetim mekanizmalarının işletilmediği, kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda. Bu bütçe, halkın alın teriyle oluşan kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

"Döviz kuru ve enflasyon umutsuzluğa sürüklüyor"

Sanayi sektöründeki sıkıntılara değinen Okakın, döviz kuru ve enflasyonun girişimcileri umutsuzluğa sürüklediğini belirtti. Kadın ve gençlerin istihdamda dışlandığını söyleyen Okakın, Türkiye'nin inovasyon endeksindeki düşük sıralamasının da bu durumu doğruladığını kaydetti.

Pınar Uzun Okakın, "Emek yoğun bir yapıya hapsedilen sanayimiz, çağdaş mesleklere yönelik yatırımlardan yoksun bırakılmış durumda. İmalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili sektörlerin payı sadece yüzde 4 seviyesinde." diye konuştu.

"Ödenekler etkin kullanılmıyor"

Okakın, savunma sanayisi ve yüksek teknolojili üretime ilişkin de "Katma değer yaratma iddiası hevesin ötesine geçemiyor. İmalat sanayisinin milli gelirdeki payı düşüyor, ihracat hedefleri küçültülüyor, teknolojik girişimler desteklenmiyor." dedi.

Deprem bölgesinin inşasına yönelik gerekli adımların atılmadığını öne süren Okakın, GAP, DAP, KOP ve DOKAP projelerinde de performans hedeflerinin eksik olduğunu dile getirdi.

Okakın, "Depremden zarar gören bölgelerde kalkınma planlarının olmaması kabul edilemez. Ayrıca kalkınma projelerine aktarılan ödeneklerin etkin kullanılmadığını görüyoruz." dedi.

Pınar Uzun Okakın, 2025 bütçesinin halkın sorunlarına çözüm sunmadığını savunarak, "Bütçeler, politik tercihlerimizin aynasıdır. CHP olarak halkımızın çıkarlarını koruyan, üretimi ve kalkınmayı destekleyen bir bütçe anlayışını savunuyoruz." diye konuştu.