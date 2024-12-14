  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. CHP’li Okakın 2025 bütçesini değerlendirdi: Kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda
Takip Et

CHP’li Okakın 2025 bütçesini değerlendirdi: Kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, 2025 bütçesinin denetimsizlik, kayıt dışılık ve belirsizlik üzerine kurulu olduğunu savundu. Okakın, "Denetim mekanizmalarının işletilmediği, kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda. Bu bütçe, halkın alın teriyle oluşan kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’li Okakın 2025 bütçesini değerlendirdi: Kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 bütçesinin denetimsizlik, kayıt dışılık ve belirsizlik üzerine kurulu olduğunu savundu. 

"Bütçe kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor"

Bütçenin gerçekçi hedeflerden uzak olduğunu öne süren Okakın, "Denetim mekanizmalarının işletilmediği, kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda. Bu bütçe, halkın alın teriyle oluşan kaynakların etkin kullanılmadığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

"Döviz kuru ve enflasyon umutsuzluğa sürüklüyor"

Sanayi sektöründeki sıkıntılara değinen Okakın, döviz kuru ve enflasyonun girişimcileri umutsuzluğa sürüklediğini belirtti. Kadın ve gençlerin istihdamda dışlandığını söyleyen Okakın, Türkiye'nin inovasyon endeksindeki düşük sıralamasının da bu durumu doğruladığını kaydetti.

Pınar Uzun Okakın, "Emek yoğun bir yapıya hapsedilen sanayimiz, çağdaş mesleklere yönelik yatırımlardan yoksun bırakılmış durumda. İmalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili sektörlerin payı sadece yüzde 4 seviyesinde." diye konuştu.

"Ödenekler etkin kullanılmıyor"

Okakın, savunma sanayisi ve yüksek teknolojili üretime ilişkin de "Katma değer yaratma iddiası hevesin ötesine geçemiyor. İmalat sanayisinin milli gelirdeki payı düşüyor, ihracat hedefleri küçültülüyor, teknolojik girişimler desteklenmiyor." dedi.

Deprem bölgesinin inşasına yönelik gerekli adımların atılmadığını öne süren Okakın, GAP, DAP, KOP ve DOKAP projelerinde de performans hedeflerinin eksik olduğunu dile getirdi.

Okakın, "Depremden zarar gören bölgelerde kalkınma planlarının olmaması kabul edilemez. Ayrıca kalkınma projelerine aktarılan ödeneklerin etkin kullanılmadığını görüyoruz." dedi.

Pınar Uzun Okakın, 2025 bütçesinin halkın sorunlarına çözüm sunmadığını savunarak, "Bütçeler, politik tercihlerimizin aynasıdır. CHP olarak halkımızın çıkarlarını koruyan, üretimi ve kalkınmayı destekleyen bir bütçe anlayışını savunuyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti milletvekilleri bütçe görüşmelerinde konuştu: Türkiye asgari ücret tuzağındadırİYİ Parti milletvekilleri bütçe görüşmelerinde konuştu: Türkiye asgari ücret tuzağındadırEkonomi
CHP'li Öztürk'ten kademeli emeklilik açıklaması: Bir günün bedeli 17-20 yıl olarak ödenemezCHP'li Öztürk'ten kademeli emeklilik açıklaması: Bir günün bedeli 17-20 yıl olarak ödenemezEkonomi

 

Ekonomi
TİP'li Ahmet Şık: Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor
TİP'li Ahmet Şık: Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor
Türkiye’de akademisyen enflasyonu!
Türkiye’de akademisyen enflasyonu!
Gaziantep’teki ayakkabı üreticileri e-ihracatta büyük başarıya imza attı
Gaziantep’teki ayakkabı üreticileri e-ihracatta büyük başarıya imza attı
İYİ Parti milletvekilleri bütçe görüşmelerinde konuştu: Türkiye asgari ücret tuzağındadır
İYİ Parti milletvekilleri bütçe görüşmelerinde konuştu: Türkiye asgari ücret tuzağındadır
Balık tezgahları yüz güldürüyor: Tezgahta en ucuzu Çinekop balığı! İşte balık fiyatları
Balık tezgahları yüz güldürüyor: Tezgahta en ucuzu Çinekop balığı! İşte balık fiyatları
Restoranlardaki 'harcama limitine' Bakanlıktan açıklama
Restoranlardaki 'harcama limitine' Bakanlıktan açıklama