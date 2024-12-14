CHP'li Öztürk'ten kademeli emeklilik açıklaması: Bir günün bedeli 17-20 yıl olarak ödenemez

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis'teki basın toplantısında, 2025 yılı bütçe maratonunun tüm hızıyla sürdüğünü ancak bütçede emeklinin ve işçinin sorunlarının yer almadığını savundu.

“En düşük emekli maaşı alan pazara gitse filesini dolduramaz”

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğunu anımsatan Öztürk, "Bir emekli bu maaşla ne yapabilir? Pazara gitse filesini dolduramaz, eczaneye gitse ilaçlarını alamaz." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Öztürk, eksik açıklanan her enflasyon rakamının işçinin, memurun, emeklinin hakkından çaldığını söyledi.

“Emeklilik için Bir günün bedeli 17-20 yıl olarak ödenemez”

Kademeli emeklilik konusunun da bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile birlikte bir kesim vatandaşımız hak ettiği emekliliğe kavuştu. Bu, o insanlar için sevindirici bir gelişme olabilir. Ancak aynı prim gününe sahip hatta daha fazla prim ödemiş olan başka bir kesim sırf birkaç gün ya da birkaç ay farklı bu haktan mahrum bırakıldı. Bir günün bedeli, 17-20 yıl olarak ödenemez. Bazı vatandaşlarımız emeklilik hakkını kullanırken, diğerleri yaş sınırına ve kademeli geçişe takılarak mağdur edilmiştir. Kademeli emeklilik mağdurlarının haklarını teslim etmek, hepimizin görevidir. Kademeli emeklilik bu ülke için bir zorunluluktur."