CHP'li Sarıgül'den en düşük emekli aylığı vaadi: Asgari ücret seviyesine çıkaracağız

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle ABD'nin "daha zalim bir ülke olduğunu" söyleyen Sarıgül, "İran halkına özgürlük vereceklermiş. Buradan soruyorum, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Katar'da, Kuveyt'te özgürlük mü var? Onlara niye kol kanat geriyorsun ABD?" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ortamlarına dikkati çekerek, böyle bir durumda yapılması gerekenin iç cepheyi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Ancak ülkeyi yönetenlerin kutuplaştırmayı artırma peşinde koştuklarını savunan Sarıgül, "Bolu Belediye Başkanımız, öğrencilere burs verdi diye tutuklandı. Tanju Özcan iktidar partisinin bir belediye başkanı olsaydı acaba tutuklanır mıydı? Bu karar hangi partiden olursa olsun hiç kimsenin insaf ve vicdanına inan ki sığmamıştır." dedi.

Sarıgül, ekonomi politikalarına dair de eleştirilerde bulunarak, iktidarın, "emekliyi, devletin sırtında yük gördüğünü" iddia etti.

CHP'nin ilk seçimde iktidara geleceğini iddia eden Sarıgül, "En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Bayramda emeklilerimize mutlaka bir asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceğiz." diye konuştu.