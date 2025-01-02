CHP'li Taşçıer'den 'asgari ücret' açıklaması: Zam yoksa meydanlar var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer, enflasyon verilerinin açıklamasından önce TÜİK'in verilerini değerlendirdi.

Açıklanacak zammın zam olmayacağını vurgulayan Taşçıer’in açıklaması şöyle:

“Milyonlarca işçiyi, memuru ve emekliyi mağdur edecek olan Tayyip’i Üzmeyen İstatistikler Kurumu yarın Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Şurası gerçek; daha bir hafta önce hadis eşliğinde işçiyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum ederek, cenaze namazını kıldıran saray iktidarından bu memlekete hayır gelmez. 2024’ü, dalga geçercesine ‘Emekli Yılı’ ilan eden tek adamın sefalet koşullarını, ülkenin tamamına yaymaya yemin ettiği sır değil. TÜİK’in Hayalflasonu ile şimdiden memurlara, memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine dar ağacı kurulduğunu biliyoruz.

"500’ün üzerinde emeklimiz iş cinayetinde hayatını kaybetti"

Şu tabloya bakıp yüzü kızarmayanın vicdanı kararmıştır. SGK verilerine göre yaklaşık 2 milyon, Türkiye Emekliler Derneği’ne göre 4 milyon emekli bırakın geçinmeyi ölüm koşullarında hayata tutunmak için çalışmak zorunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, ‘Sistemde kalın, emekli olmayın’ diyor da zaten emeklinin güvencesiz koşullarda çalışmaktan başka şansı yok. 500’ün üzerinde emeklimiz iş cinayetinde hayatını kaybetti.

"Zam yoksa meydanlar var"

Asgari ücreti, sefalet ücreti haline getiren bu iktidar ülkeyi ucuz işgücü merkezi yapmak için memuru, ücretliyi, işçiyi modern köleler ordusuna dahil ediyor. Bundan dolayıdır ki yarın açıklanacak enflasyon verileri üzerinden işçimize, memurumuza ve emeklilerimize verilecek olan zam değildir. Erdoğan’ın IMF’ye kaptırdığı gönül endeksine göre açıklayacağı “ücret güncellemesi”dir. Geçim yoksa seçim var. Zam yoksa meydanlar var. Grev hakkı var. İşçinin, emekçinin, emeklinin memurun onurlu yaşam hakkı var."