CHP'li Türker Ateş kredi kartında limit sınırlamasını Bakan Şimşek'e sordu: Vatandaşı kayıt dışına mı itiyorsunuz?

ANKARA(EKONOMİ)

CHP Bolu Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi kartı limitlerine getirdiği sınırlamanın, iş dünyasını ve vatandaşı kaosa sürüklediğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanması için soru önergesi verdi.

Ateş, soru önergesinde alınan kararın "finansal istikrar" kılıfı altında piyasayı durma noktasına getireceğini ve ekonomiyi kayıt dışına iteceğini savundu.

“Eğitim ve sağlık harcamaları ne olacak? “

BDDK’nın "400 bin TL üzeri limiti olanların kullanılmayan kısımlarını kısıtlama" hamlesinin, Türkiye’nin enflasyonist gerçeğiyle örtüşmediğini vurgulayan Ateş, eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Bugünün Türkiye'sinde 400 bin TL'lik limit lüks değil, orta sınıfın hayatta kalma aracıdır. Vatandaş özel okul taksitini, hastane masrafını, beyaz eşya ihtiyacını bu kartlarla çeviriyor. Siz 15 Şubat gibi imkansız bir takvimle limitleri düşürerek, çocuğunu okutan babayı, ameliyat olacak hastayı çaresiz bırakıyorsunuz. Bu bir finansal tedbir değil, vatandaşa kurulan bir tuzaktır."

"Senet dönemi geri mi dönüyor?"

İş dünyasının "ticaret duracak" tepkisini hatırlatan, kredi kartı kullanımının zorlaştırılmasının, ticareti nakit ve senet gibi izlenemez yöntemlere iteceğini belirten Ateş, "Bir yandan vergi tabanını yayacağız diyorsunuz, diğer yandan kart kullanımını kısıtlayarak ekonomiyi kayıt dışına, yani 'yastık altına' itiyorsunuz. Bu ne yaman çelişki?" ifadelerini kullandı.

“Aklımızla alay etmeyin”

BDDK’nın kararı aktarırken kullandığı "yasa dışı bahisle mücadele" gerekçesini de inandırıcı bulmayan Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruyu yöneltti:

"Ticari itibarı yüksek, limitleri 400 bin TL'yi aşan iş insanlarının veya vatandaşların limit kısıtlamasıyla yasa dışı bahsin ne ilgisi var? Ekonomideki nakit sıkışıklığını ve kötü yönetimi, 'bahis' bahanesiyle örtmeye çalışmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz."

“Bu yanlıştan dönün”

CHP Bolu Milletvekili Ateş, önergesinde perakendeden turizme kadar iflas riski taşıyan sektörlerin sesinin duyulmasını ve 15 Şubat’ta uygulanacak kararın derhal askıya alınmasını talep etti.