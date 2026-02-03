CHP'li Ulaş Karasu: Yılın ilk ayında emeklinin ve asgari ücretlinin maaşı buhar oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi, Memur Sendikaları ile Emek Bürolarından Sorumlu Ulaş Karasu, ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ücretlerdeki kaybı ortaya koyan bir çalışma yayımladı.

Karasu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerini karşılaştırarak, maaşlara yapılan artışların yüksek enflasyon karşısında ne ölçüde eridiğini rakamlarla gözler önüne serdi.

"Vatandaşı açlığa, sefalete mahkum ettiler"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sürece tepki gösteren Karasu, iktidarın veri yönetimi politikasını eleştirdi. Maaş zamları belirlenirken kullanılan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"İşçi, memur ve emeklinin maaşları enflasyon artmasın diye enflasyon değerleriyle oynayıp onları açlığa, sefalete mahkum ettiler. Emekçiye yapılacak zamma gelince verileri ters yüz eden iktidarın foyası daha yılın ilk ayında ortaya çıktı."

İki kurumun açıkladığı oranlar arasındaki fark

Karasu açıklamasında, resmi kurum TÜİK ile bağımsız araştırma grubu ENAG'ın verilerini yan yana getirdi. İki kurumun açıkladığı oranlar arasındaki fark şu şekilde kayıtlara geçti:

TÜİK: Aylık yüzde 4,84 - Yıllık yüzde 30,65

ENAG: Aylık yüzde 6,32 - Yıllık yüzde 53,42

"Yılın ilk ayında maaşlar eridi"

Enflasyon oranlarının maaşlara yansımasını hesaplayan Karasu, yılın henüz ilk ayında vatandaşın cebinden çıkan parayı kuruşu kuruşuna hesapladı. Karasu, iktidarın ekonomi yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Emekli aylığına bin liralık artışı ‘reyting’ olarak görenler, daha yılın ilk ayında emeklinin cebinden 968; 28 bin lira asgari ücretlinin cebinden de bin 355 lirayı geri aldı. Gabar petrolüyle refah artacak' masalını anlatanlar, şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Enflasyonun esas sebebi rantçılar ve onların besleyicisi AK Parti ile onun kara düzenidir."