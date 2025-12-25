CHP'li vekil Bekir Başevirgen: Yılın 11 ayında her gün 312 esnaf kepenk kapattı

Artan iflaslar ve kapanan iş yerlerine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, esnafın içinde bulunduğu tabloya ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Başevirgen’e göre yılın ilk 11 ayında 102 bin 976 esnaf faaliyetini sonlandırdı; bu da aylık ortalama 9 bin 361, günlük ise yaklaşık 312 esnafın kepenk kapattığı anlamına geliyor.

Ekonomik baskıların esnaf üzerindeki yükünü artırdığını vurgulayan Başevirgen, 1 Ocak 2026’dan itibaren bazı esnaf ve işletmelerin basit usul vergilendirme kapsamından çıkarılarak gerçek usulde vergi ödemeye başlayacağını da hatırlattı. Bu düzenlemenin, zaten zor durumda olan küçük işletmeler açısından yeni bir mali yük oluşturabileceğine dikkat çekti.

"Bu bir alarmdır, bir iflas ilanıdır"

Başevirgen, "Bu kararla yüz binlerce esnaf artık daha fazla vergi ödeyecek. Zaten hızla kepenk kapatan esnafa bir darbede bu kararla vurulacak. Bu bir alarmdır, bir iflas ilanıdır ve sorumluları bellidir" diye konuştu.

CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, kepenk kapatan esnaf sayısına dikkat çekti. Başevirgen, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Yılın ilk 11 ayında 102 bin 976 esnaf kepenk kapattı"

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Başevirgen, "Türkiye'de iktidar, ekonomi düzeliyor, Türkiye uçuyor masalları anlatadursun, sokakta gerçekler çoktan iflas bayrağını çekmiş durumda. Yılın ilk 11 ayında 102 bin 976 esnaf kepenk kapattı. Bu, her gün ortalama 312 esnafın ve ailesinin işini, ekmeğini, umudunu kaybetmesi demek. Bu tablo bir 'doğal süreç' değil, bir yönetim tercihinin sonucudur. Yüksek enflasyonla boğuşan esnaf, fahiş kiralar, art arda gelen vergi ve harçlar, SGK primleri, elektrik-su-doğal gaz faturaları ve ulaşılamayan krediler altında eziliyor. Küçük işletmelere 'dayanın' denirken, zincir marketler ve büyük sermaye için kırmızı halılar seriliyor" dedi.

"O kepenk sesleri bugün kulakları sağır edecek kadar yükseldi"

İktidarın sistematik bir biçimde esnafın batışına göz yumduğunu ifade eden Başevirgen, "İktidar sıcak salonlarda pembe tablolar çizerken, mahalle aralarındaki dükkanlar birer birer kararıyor. Bu kapanmalar münferit değil, sistematiktir" dedi. Başevirgen, "Her gün 312 esnafın battığı bir ülkede ekonomi yönetimi başarıdan söz edemez. Bu bir alarmdır, bir iflas ilanıdır ve sorumluları bellidir. Ekonomi rakamlarla değil, kapanan kepenklerin sesiyle ölçülür ve o kepenk sesleri bugün kulakları sağır edecek kadar yükseldi" ifadelerini kullandı.

"2026'da batan esnaf sayısı artabilir"

Yeni yıl itibarıyla bazı esnaf ve işletmelerin basit usul yerine gerçek usulde vergi ödeyeceklerini de hatırlatan Başevirgen, "Bu kararla taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar, kuyumcular gibi yüz binlerce esnaf artık daha fazla vergi ödeyecek. Zaten hızla kepenk kapatan esnafa bir darbede bu kararla vurulacak. 2026 yılı zaten zor bela dükkanlarını döndüren esnaflar için daha zor geçecek. Maalesef bu kararla 2026 yılında kepenk kapatan esnaf sayısı daha da artacaktır. İktidara sesleniyoruz; artık elinizi ara zam yapmadığınız asgari ücretlinin, harçlık gibi zamlarla açlığa mahkum ettiğiniz emeklinin, vergi yükü altında ezdiğiniz küçük esnafın cebinden çekin" diye konuştu.