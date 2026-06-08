CHP'li vekil Cevdet Akay: Milletin ödediği vergilerden saniyede 95 bin lira faiz ödemelerine akıyor

ANKARA(EKONOMİ)

CHP Karabük Milletvekili Akay, "Ekonomide dengelenme sağlandı", "mali disiplin rayına oturdu" söylemlerine karşın tablonun arkasındaki gerçeği resmi rakamların tüm çıplaklığıyla ifşa ettiğini belirterek, “Ortaya çıkan son nakit gerçekleşmeleri, ülkenin nasıl amansız bir faiz girdabına sokulduğunu saniyelerle kanıtlıyor” dedi.

“Bu sıradan bir bütçe sapması değil; bu, toplumsal bir mali krizdir” diyen Akay, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

“2026 yılının ilk 5 ayında (tam 151 günde) devletin kasasından çıkan toplam net faiz ödemesi 1 trilyon 239 milyar 614 milyon lirayı buldu. Akıl sınırlarını zorlayan bu devasa rakamı zaman dilimlerine böldüğümüzde ortaya şu korkunç kronometre çıkıyor: Her gün: 8 milyar 209 milyon TL, her saat 342 milyon TL, her dakika 5 milyon 700 bin TL, her saniye 95 bin 15 TL.

Gözünüzü her kırptığınızda, saatiniz her 'tık' ettiğinde bu milletin alın terinden, ödediği vergilerden saniyede tam 95 bin lira hiç durmaksızın faiz ödemelerine akıyor. Siz bu paragrafı okurken geçen 5 saniyede, kasadan tam 475 bin lira hiçbir yatırıma, hiçbir fabrikaya uğramadan doğrudan faiz lobilerinin hesaplarına aktı bile.”

“Hazine’nin 3 dakikalık faiz gideri, bir işçinin bir yıllık emeğini yutuyor “

Milletin dünyasında dakikaların, kuruşların hesabı yapılırken; devletin kasasındaki kara deliğin büyüklüğünün adaletsizliği gözler önüne serdiğini kaydeden Akay, şunları söyledi:

“Hazine’nin sadece 3 dakikada faize feda ettiği 17,1 milyon lira, bir asgari ücretlinin yemeden içmeden tam 1 yıl boyunca gece gündüz çalışarak elde edebileceği geliri tek kalemde yutuyor.Resmi veriler sistemin yapısal olarak çöktüğünü de açıkça gösteriyor. İlk 5 ayda milletin cebinden 6,4 trilyon lira gelir (büyük oranda dolaylı vergi) toplandı ama harcamalar 7,5 trilyon lirayı yuttu.

Hazine’nin nakit açığı sadece mayıs ayındaki 252,2 milyar liralık patlamayla birlikte toplamda 1 trilyon 108 milyar liralık devasa bir kara deliğe dönüştü. Devlet bu açığı kapatsın diye beş ayda tam 818,4 milyar lira yeni net borç aldı. Yani devlet artık topladığı vergiyle değil, aldığı borçla günü kurtarıyor.

Emekliye üç kuruş maaş zammı istenirken bütçeyi bahane edip 'Kaynak yok' diyenler, asgari ücretliyi enflasyon canavarına yem edenler; faiz ödemelerine gelince her saniye 95 bin lirayı hiç acımadan havaya savuruyor.

Henüz yılın ilk yarısındayız. Saniyede 95 bin lira yutan bu faiz canavarı durdurulmazsa, yıl sonunda ortada ne esnafın dönebileceği bir kredi, ne sanayicinin üretebileceği bir tezgah, ne de vatandaşın dayanacak gücü kalacaktır. Yanlış ekonomi modeli halkı iliğine kadar kuruturken, devletin kasasını da saniye saniye tüketmektedir."