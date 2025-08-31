CHP'li vekil hesapladı: Okul masrafları 7 yılda 11.7 kat arttı

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, eğitim hakkını tehdit eder boyutlara ulaştı. Okul alışverişine çıkan aileler, fahiş fiyat artışları karşısında adeta çaresizlik yaşıyor. CHP Milletvekili Cevdet Akay, bu krizi somutlaştırmak için bir okul alışverişi yaparak velilerin yaşadığı zorlukları birebir ölçtü.

Akay'ın yaptığı hesaplamalar, öğrenci başına düşen temel okul masraflarının (kırtasiye, giyim, beslenme, ulaşım) 2018'de 6.753 TL iken, 2025'te 79.256 TL'ye yükseldiğini ortaya koydu. Bu, 7 yılda tam 11.7 katlık bir artış anlamına geliyor.

2025’te 79 bin 256 TL’ye fırladı

Akay’ın çalışması, öğrenci okutmanın maliyetindeki devasa artışı somut verilerle ortaya koydu. Verilere göre, bir öğrencinin yıllık okul harcaması 2018’de 6 bin 753 TL iken 2025’te 79 bin 256 TL’ye fırladı. Öğrencilerin yıllık okul harcamalarındaki artış oranı yüzde 1074 olarak kayıtlara geçti.

Bir öğrencinin kırtasiye, giyim, beslenme ve ulaşım maliyetlerini kalem kalem açıklayan Akay, şu verileri paylaştı:

Kalem, defter, kıyafet bile lüks hale geldi

Verilere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Cevdet Akay, şunları kaydetti: “Bugün kalem, defter, kıyafet bile lüks hale geldi. Ulaşım ve beslenme masrafları ailelerin omuzlarını eziyor. Eğitim bir hak olmasına rağmen, yanlış ekonomi politikaları yüzünden adeta lüks haline geldi. Veliler çocuklarını okutabilmek için çırpınırken iktidar halen lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Emeklinin maaşı eriyor, işçinin geliri yetmiyor, esnaf borç batağında. Çocuklarımızın eğitim hakkı ellerinden alınıyor."