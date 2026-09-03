CHP’li vekil Türker Ateş: Üç yılın sonunda yüzde 31 enflasyon kabul edilemez

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ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ağustos ayı enflasyon verilerinin ekonomi programının başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti.

“Üç yılı aşkın süredir amacı enflasyonu düşürmek olan bir program uygulanıyor” diyen Ateş, “Sonuç yüzde 31,51 enflasyon. Faturası çok ağır ama enflasyon bir türlü düşmüyor. Şimşek programı herkesi canından bezdirdi. Vatandaşın enflasyonu manşet enflasyonunun üzerinde. Koca bir yaz geçti, insanlar ağız tadıyla meyve-sebze bile tüketemedi. Enflasyon 57 aydır yüzde 30’un üzerinde seyrediyor” diye konuştu.

CHP Bolu Milletvekili Ateş, açıklanan enflasyon rakamlarının Mehmet Şimşek’in ekonomi programının vatandaş için ağır bir maliyet oluşturduğunu ancak enflasyonu kalıcı biçimde düşürmekte başarısız olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Vatandaşın satın alma gücü her ay biraz daha eriyor"

Özellikle gıda ve barınma maliyetlerine dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:

“Vatandaşın günlük hayatında hissettiği enflasyonun TÜİK’in manşet rakamından çok daha yüksek. Temel gıdalardaki yıllık fiyat artışları yüzde 50’nin üzerinde. Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 33,79; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artışın yüzde 39,77’ye, ulaştırmada ise yüzde 35,08’e ulaştı.

Vatandaşa yüzde 31,51 enflasyon deniliyor ama vatandaş markete gittiğinde yüzde 33,79 gıda enflasyonuyla karşılaşıyor. Kirada, faturada, ulaşımda çok daha yüksek artışlarla karşı karşıya.

İnsanların tezgahta yüzleştikleri enflasyon ile manşet enflasyon arasındaki fark artık hayatın kendisi haline geldi. Enflasyonun düşmesi fiyatların ucuzlaması demek değil. Fiyatlar hâlâ yüzde 30’un üzerinde bir hızla artıyor. Vatandaşın satın alma gücü her ay biraz daha eriyor.”

“Ekonomiyi soğuttular, sanayiciyi ezdiler; enflasyon hâlâ yüzde 30’un üzerinde”

Üretici fiyatlarının ağustosta aylık yüzde 2,57 artmasının gelecek dönem enflasyonu açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirten Ateş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanayici kan ağlıyor. Kredi maliyetleri yüksek, iç talep zayıf, üretim maliyetleri artıyor. Sanayi üretimi geriliyor. Buna rağmen enflasyon yüzde 30’un üzerinde. Ekonomiyi soğuttular ama enflasyonu yeterince soğutamadılar. Bu kadar ağır faturaya rağmen sonuç nerede?

Vatandaştan üç yıldır fedakârlık isteniyor. İşçiden, emekliden, esnaftan, çiftçiden, sanayiciden fedakârlık istendi. Faizler yükseltildi, kredi pahalılaştırıldı, talep daraltıldı.

Enflasyonla mücadele etmek zorundayız. Ancak üretimi ve sanayiyi ezerek, vatandaşı yoksullaştırarak, krediye erişimi imkânsız hale getirerek sürdürülen bir programın toplumsal maliyeti giderek ağırlaşıyor. Üç yılın sonunda hâlâ yüzde 30’un üzerinde enflasyon varsa artık ‘sabredin’ demenin değil, programın kendisini sorgulamanın zamanı gelmiştir.”