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CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: Apartman aidatlarına zam geliyor!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartman aidatlarına "elektrik zammı" geleceğini duyurdu. Yavuzyılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına atıfta bulunarak, "Apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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CHP'li Yavuzyılmaz duyurdu: Apartman aidatlarına zam geliyor!
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda apartman aidatlarına zam geleceğini ifade etti.

"AK Parti’den yeni müjde: Apartman aidatlarına zam geliyor!"

Yavuzyılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararını paylaşarak "AK Parti’den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor! 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor. Zamdan etkilenecek hane sayısı: 3 Milyon Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 10 Milyon Sonuç: AK Parti’nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!" ifadelerini kullandı. 

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