CHP, asgari ücrete ara zam yapılması için sendikalarla görüşecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Pendik mitinginde yaptığı “temmuz ayında zam alacağız” açıklamasının ardından, partide asgari ücrete ara zam konusunda çalışmalar hız kazandı.

“Enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse dört kez zam yaparız”

Geçtiğimiz yıl ara zam yapılmayan asgari ücrete, bu yıl başında yüzde 30 oranında artışla net 22 bin 104 lira belirlenmişti. Hükümetin temmuz ayında ek zam yapıp yapmayacağı belirsizliğini korurken, Özel’in mitingdeki çıkışı, sürece yeni bir ivme kazandırdı.

Yerel seçim öncesinde hükümetin “Enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse dört kez zam yaparız” ifadelerini hatırlatan CHP lideri Özel, işçi ve işveren örgütlerini ara zam konusunda ziyaret edeceklerini, ara zam çalışmalarına başlamaya karar verdiklerini açıkladı.

TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK’i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin Gölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) ziyaret edecek.

Ziyaretlerde işçi ve işverenlerden gelen önerileri alarak gerekli çalışmaları yapacak olan CHP’nin ziyaretleri haziran ayı içinde tamamlaması bekleniyor. Yapılan görüşmelerin ardından haziran ayının ikinci yarısında CHP, asgari ücret teklifini ve KOBİ işveren desteğini açıklayacak ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması için çalışmalarını sürdürecek.