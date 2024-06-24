CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek: Gündemde asgari ücret ve emekli maaşları var

Yalçın Karatepe ve beraberindeki ekonomi kurmayları, saat 10.00'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Şimşek ile bir araya gelecek. Karatepe görüşmede, vergide adalet talebi, asgari ücret ile en düşük emekli maaşında iyileştirme önerilerini ifade edecek.

Vergi reformu için rapor hazırladı

CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı.

Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. CHP’li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı’na sunacak.

Görüşmede son günlerde tartışma konusu olan ve TBMM'ye kanun teklifi olarak sunulması beklenen yeni vergi paketinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme geldi

Söz konusu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 11 Haziran'da gerçekleştirdiği iade-i ziyarette gündeme geldi. Özel ve Erdoğan arasındaki görüşmede, CHP'nin ekonomiye lişkin eleştiri ve önerileri, Erdoğan'ın önerisi üzerine CHP'nin ekonomi kurmaylarının Bakan Şimşek'le görüşme yapabileceği şeklinde netleştirildi.

Asgari ücret ve emekli maaşları da masada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de yaklaşan görüşmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gündeme getireceği başlıkları açıkladı. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak zamlar, tarımsal desteklerin artırılması, TÜİK verileri, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ve Varlık Fonu yer alıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Karatepe, görüşmede hükümetin ekonomik politikalarına eleştiriler getireceğini ve asgari ücretin enflasyon oranında artırılması gerektiğini vurgulayacak. Ayrıca, emekli maaşlarının enflasyon oranının üzerinde artırılması gerektiğini savunacak. CHP'li vekil, vergi adaleti konusunda da önerilerde bulunarak, vergi gelirlerinin büyük bir kısmının dolaylı vergilerden oluştuğunu ve bu durumun adil olmadığını belirtti.

Tarımsal desteklerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Karatepe, bu konuda mevcut yasaların uygulanmadığını iddia etti. Ayrıca, TÜİK verilerinin güvenilirliği ve KÖİ projelerinin kamu üzerindeki yükü hakkında da eleştirilerde bulunacak.

Karatepe'nin ifadelerine göre, bu toplantının bir ekonomi programı hazırlığı anlamına gelmediğini, sadece vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak amacı taşıdığını vurguladı.