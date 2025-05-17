CI, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kasım ayında Türkiye’nin kredi notunu yükselten CI, son değerlendirmesinde “BB-“ olan notu değiştirmedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.
CI'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "BB-", kısa dönem notunu ise "B" olarak teyit etti.
CI, 2024 yılı Kasım ayında Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükseltmişti.
Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.