Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

CI'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu "BB-", kısa dönem notunu ise "B" olarak teyit etti.

CI, 2024 yılı Kasım ayında Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükseltmişti.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.