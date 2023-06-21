Çiçek sektöründen 170 milyon dolarlık ihracat hedefi

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda dünyanın dört bir yanına ihracat yapan sektör, yurt içinden olduğu kadar dış pazardan da ciddi talep görüyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yurt dışı satışta yılın 5 ayında geçen yıla göre yüzde 7'lik artış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Isparta'da iki yıl önceki kar yağışının seralara verdiği hasar nedeniyle geçen yıl istenilen verimde çiçek alamadıklarını belirten Yılmaz, bu yıl bu kentte de üretimin arttığını, bunun ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını kaydetti.

Geçen yılı 145 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını anımsatan Yılmaz, "Ağustos gibi ihracatta yüzde 20'lik artış yakalayacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl dünyadaki ekonomik kriz, Isparta'daki üretimin düşüklüğü nedeniyle ihracat, beklenenin altında kalmıştı. Şu anda iyi gidiyoruz. Son 5 ayda 80 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 165-170 milyon dolarlık seviyeye çıkacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

60 bin dekar alanda çiçek üretiliyor

Türkiye'de Antalya, Sakarya, Yalova, Mersin, Adana, İzmir başta olmak üzere ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaklaşık 60 bin dekarlık alanda çiçek üretimi yapıldığını dile getiren Yılmaz, 35 bin dekarlık alanda dış mekan, 10-12 bin dekarlık alanda kesme çiçek, kalan kısımda ise salon bitkileri yetiştiriciliği yapıldığını bildirdi.

Kesme çiçekte en fazla üretimin Antalya'da olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kesme çiçeğin yüzde 90'ı Antalya'da üretiliyor ve buradan ihraç ediliyor. Yaz döneminde de Isparta'da üretim gerçekleştiriliyor." dedi.

Dış mekan üretiminin ise en fazla Sakarya bölgesinde yapıldığını söyleyen Yılmaz, dış mekan ihracatının ise henüz istenilen boyutta olmadığını ama son dönemlerde bir hareketlilik yaşandığını anlattı.

Yılmaz, en fazla yurt dışı satışı yapılan türün karanfil olduğunu ancak son yıllarda hüsnüyusuf çiçeğinin de ihracattan ciddi pay almaya başladığını bildirdi.

Sektörde yaklaşık 100 bin kişinin doğrudan, 300 bin kişinin de dolaylı istihdam edildiğini aktaran Yılmaz, "Kadın ağırlıklı bir istihdam söz konusu. Kadınlar bu işe daha yatkın, çalışanlarımızın yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor. Bir evden birkaç kişi çalışabiliyor, o nedenle çiçek o eve ciddi katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

İhracatta talepler sevindirici

Türkiye'den Avrupa'nın hemen hemen her noktasına çiçek gönderildiğini ve 80 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır en fazla ihracat yaptığımız ülke Hollanda, bizim için önemli pazar. Sonrasında İngiltere geliyor. Son yıllarda Türk Cumhuriyetleri'nde oldukça iyiyiz. Özbekistan ve Azerbaycan için özellikle dış mekan ürünleri yapıyoruz. Avrupa'ya ise daha çok kesme çiçek gönderiyoruz. Körfez ülkelerinden de ciddi talepler geliyor. Sektörümüz çok kısa sürede ihracatta daha iyi noktalara gelecektir. İç pazarda da iyi durumdayız. Anneler Günü ve seçim dolayısıyla sevkiyatlar sevindirici nitelikte seyretti."