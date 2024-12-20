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Çiçeksepeti hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı

Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Çiçeksepeti hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı
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Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, Çiçeksepeti'nin platform hizmetlerini üçüncü taraf satıcılara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açtığı anımsatıldı.

Şirketin, soruşturma süreci devam ederken söz konusu iddialara ilişkin taahhüt başvurusunda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Kurulun, sunulan taahhütleri, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması nedeniyle kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu taahhütlerin, şirket açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve soruşturmanın sonlandırılmasının kararlaştırıldığı aktarılarak, taahhütlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Çiçek ve yenilebilir çiçek (bonnyfood) kategorilerinde belirli koşulları sağlayan üçüncü taraf satıcılar, talep etmeleri durumunda Çiçeksepeti platformunda üçüncü taraf satıcı olarak faaliyet gösterebilecek. Şirket tarafından platformda arama sonuçlarında şeffaflığı sağlamak üzere arama sıralamasına etki eden temel parametreler üçüncü taraf satıcılara duyurulacak. Arama sonuçlarında bedel karşılığı üst konuma yerleştirilen ürünler için 'satıcının seçimi' benzeri bir ibare kullanılacak. Arama sonucu ekranında tüketicilere belirli kriterlere (önerilen sıralama, pahalıdan ucuza, ucuzdan pahalıya, en çok favorilenenler, en çok değerlendirilenler, en yeniler, en çok satanlar) göre sıralama yapma imkanı sunulacak."

Taahhütlerin, Çiçeksepeti tarafından daha önce pazaryeri modelinde faaliyet gösteren üçüncü taraf satıcılara e-posta yoluyla bildirileceğinin belirtildiği açıklamada, "Şirket, çiçek ve bonnyfood kategorilerinde aracılık faaliyeti yapmaya başladığı bilgisini gerekli nitelikleri karşılayan üçüncü taraf satıcılara satıcıların erişebildiği panel üzerinden duyurulacak. Çiçeksepeti, sunulan taahhütlerle iki yıl bağlı kalacak" ifadesi kullanıldı.

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