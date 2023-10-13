"Ciddi, kararlı ve ikna kabiliyeti yüksek bir yatırım ortamı oluşturmalıyız"

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. “Cumhuriyet Özel Oturumu”nun düzenlendiği toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik görünüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Avdagiç, Türkiye’nin en ciddi konularından birinin dış yatırım olduğuna dikkat çekerek, bunun bir anlamda ‘faizsiz kaynak’ olduğunu vurguladı. Siyaset ve ekonomide güven tesisiyle istikrarlı bir döneme girilen 2005’ten itibaren Türkiye’ye doğrudan yatırımlarda altın bir dönem yaşandığını hatırlatan Avdagiç, “Doğrudan yabancı yatırımlar 1,2 milyar dolarlar seviyesinden yıllık 20 milyar doların üzerine çıkmıştı. 1923’ten 2002’ye kadar gelen doğrudan yatırımların tutarı 10,8 milyar dolar iken, 2003-2020 döneminde müthiş yatırım rekoru kırılarak, toplam 215 milyar dolara ulaşılmıştı. 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla yıllık 21 ve 22 milyar dolar sınırını dahi aşmıştık” diye konuştu.

“Hem miktarı hem kalitesi artırılmalı”

Salgının yıkıcı etkileri başta olmak üzere küresel ekonominde yaşanan devasa sorunlara rağmen 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 5,14 trilyon dolarlık doğrudan yabancı yatırımlar için sermaye ihracı gerçekleştirildiğini vurgulayan Avdagiç, “Ne yazık ki Türkiye’nin bu dönemde aldığı yatırımların tutarı 34 milyar dolar oldu. Bunun da büyük kısmı gayrimenkuldü. Küresel ölçekteki payımız ise yüzde 0,6 düzeyinde kaldı. Söz konusu üç yılda Macaristan 296 milyar dolar, Brezilya 153 milyar dolar, Meksika 101 milyar dolar ve Polonya 74 milyar dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım aldı. Türkiye de küresel yabancı yatırımlardan hak ettiği payı almalı. Yabancı yatırımın hem miktarını, hem kalitesini yükseltmeli” şeklinde konuştu.

“Yabancı yatırım, faizsiz kaynak demek”

Türkiye gibi tasarruf açığı bulunan ve büyüme potansiyeli yüksek bir ekonominin daha fazla dış yatırıma ihtiyacı olduğuna işaret eden Avdagiç, şöyle devam etti: “Yılda ortalama 20 milyar dolarlık doğrudan yatırım aldığımız dönemde büyük atak yapmıştık. Şimdi bu atağı devam ettirmek için hızlanmalıyız. Bunun için de ciddi, kararlı ve ikna kabiliyeti yüksek bir yatırım ortamı oluşturmamız gerekiyor. Yabancı yatırım, büyümemize de, teknoloji transferimize de olumlu katkı verecektir. Üstelik yabancı yatırım, faizsiz kaynak demektir.”

“Barış, bölgeye en doğru yolu gösterecektir”

Öte yandan Avdagiç, konuşmasında İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin olarak, “İsrail devleti, ülkesini savunma adı altında Filistinlilere yönelik katliam uyguluyor. Bölgede İsrail’in sivil halka yönelik bombardımanları derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde savaşın yaygınlaşması gündeme gelecektir. Bu da hem bölge hem dünya için büyük tehlike doğuracaktır. İş dünyası olarak sivil can kayıplardan büyük üzüntü duyuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığının büyük çaba gösterdiği sükûnetin bir an evvel tesis edilmesini dilediklerini belirten Avdagiç, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasının en doğru çıkış ve çözüm yolu olduğuna inanıyoruz: Filistin meselesi hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmelidir. Bunun esası da 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin Devletinin hayata geçirilmesidir. Artık bu gerçeğin ertelenemeyeceğini, Filistin topraklarında Filistin devleti olmadan bir barış olmayacağını herkesin anlaması gerekiyor. Filistin halkı yok edilemez. Filistin halkı, İsrail nüfusuyla çevrilmiş abluka mahallelerde yaşamaya mahkûm edilemez. Artık öfke yerine aklın hakim olması, şiddet yerine barış dilinin konuşulması gerekiyor. Barış bölgeye en doğru yolu gösterecektir.”

100’üncü yıl kutlamaları için kapsamlı program hazırlandı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı konuşmada İTO'nun Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştireceği kutlama programını açıkladı. Verilen bilgiye göre İTO, Cumhuriyet’in 7’den 70’e milletin her ferdinde yaşayan bir bilinç olması amacıyla bir iletişim kampanyası hazırlayacak ve bu kampanyada Cumhuriyet’in iş dünyası için ifade ettiği anlamı dile getirecek. 29 Ekim haftası Oda'nın yayınladığı İstanbul Ticaret Gazetesi '100. Yıl özel sayısı' olarak çıkarılacak. Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bir 'prestij yayın' hazırlanacak. 22 Ekim’de ise Cumhuriyet resepsiyonu ve senfoni orkestrası eşliğinde bir konser düzenlenecek. İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasının Boğaziçi’ne bakan cephesinde bir ışık gösterisi yapılacak. Ayrıca en az 12 bin adet Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı rozeti yaptırılırken, 100. yıl anısına pul ve hatıra para da bastırılacak.