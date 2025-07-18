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Çiftçi destekleri hesaplara yatıyor! 1,7 milyar liralık ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 735 milyon 183 bin 703 lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Çiftçi destekleri hesaplara yatıyor! 1,7 milyar liralık ödeme yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 1,7 milyar liralık destekleme ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Tarımın geleceğini birlikte inşa etmek için üreticileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 735 milyon 183 bin 703 lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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