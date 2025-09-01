  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başlıyor
Takip Et

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başlıyor

Çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 üretim yılı destek ve hibelerinden yararlanabilmesi için hayata geçirilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başlayacak. Kayıt başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başlıyor
Takip Et

Çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başlıyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇKS başvuru tarihleri belli oldu

Buna göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları bugün başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'Taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

 Tarımsal desteklerden yararlanabilmek için ÇKS kaydı gerekiyor

Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

 

İkinci el pazarında rekor hareketlilik: Yıl sonu beklentisi 9 milyonİkinci el pazarında rekor hareketlilik: Yıl sonu beklentisi 9 milyonOtomotiv

 

Ekonomi
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
Risk ve risk algısı
Risk ve risk algısı
İhracata hata yaparak başlamak
İhracata hata yaparak başlamak
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz