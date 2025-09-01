Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başlıyor

Çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇKS başvuru tarihleri belli oldu

Buna göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları bugün başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'Taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

Tarımsal desteklerden yararlanabilmek için ÇKS kaydı gerekiyor

Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.