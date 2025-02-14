  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çiftçi ödemeleri hesaplara geçiyor! 2,3 milyar liralık tarımsal destek yatırılacak
Takip Et

Çiftçi ödemeleri hesaplara geçiyor! 2,3 milyar liralık tarımsal destek yatırılacak

Çiftçinin destek ödemeleri hesaplara geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiftçi ödemeleri hesaplara geçiyor! 2,3 milyar liralık tarımsal destek yatırılacak
Takip Et

Çiftçilere 2,3 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Tarımsal destekleme ödemesi hesaba geçiyor

Üreticilerin gücüne güç katmaya aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "2 milyar 251 milyon 749 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı. 

Destek tutarları belirlendi

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 2 milyon 225 bin lira, hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira olarak belirlendi.

Hububat desteği 8 ilde ödenecek

Hububat desteği Antalya, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Uşak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

SON DAKİKA.... TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturmaSON DAKİKA.... TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturmaGündem
Avrupa'ya ihracat resesyon endişelerine rağmen sürüyorAvrupa'ya ihracat resesyon endişelerine rağmen sürüyorEkonomi
Ekonomi
Avrupa'ya ihracat resesyon endişelerine rağmen sürüyor
Avrupa'ya ihracat resesyon endişelerine rağmen sürüyor
Bakan Kacır’dan TÜSİAD'a tepki: İş insanları siyasetçilere parmak sallamasın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: İş insanları siyasetçilere parmak sallamasın
BDDK’dan ihtiyaç kredilerinde düzenleme
BDDK’dan ihtiyaç kredilerinde düzenleme
TCMB’den meyve ve sebze fiyatları için öncü gösterge!
TCMB’den meyve ve sebze fiyatları için öncü gösterge!
TMSF’den zamanaşımı uyarısı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMSF: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMO Genel Müdürü Güldal: Kuraklığa rağmen buğdayda yeterli stokumuz var
TMO Genel Müdürü Güldal: Kuraklığa rağmen buğdayda yeterli stokumuz var