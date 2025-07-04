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Çiftçi paraları hesaplara yatıyor! 345 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Çiftçi paraları hesaplara yatıyor! 345 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. 

Paralar çiftçinin hesabına geçiyor

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda,

"344 milyon 877 bin 943 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.

4 kalemde ödeme yapılacak

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, besilik erkek sığır (karkas) desteği için 249 milyon 868 bin 100 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 95 milyon 9 bin 843 lira ödenecek.

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