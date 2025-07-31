Çiftçi-Sen'den fındık için alım fiyatı açıklaması: 280 TL’nin altına düşmemeli

Fındık hasadı yaklaşırken üreticiler, düşük alım fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle endişeli.

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen), bu yıl don, kuraklık ve kahverengi kokarca zararlısının etkisiyle fındık rekoltesinin yüzde 40–50 oranında düşmesinin beklendiğini açıkladı. Ancak buna rağmen piyasada fiyat baskısının devam ettiğine dikkat çekildi.

Alım fiyatının en az 280 TL olmalı

Sendikanın hesaplamalarına göre, bir kilogram fındığın ortalama üretim maliyeti 180 TL. Üreticinin üretime devam edebilmesi ve insanca bir yaşam sürdürebilmesi için maliyetin üzerine yüzde 25 kar ve yüzde 25 yaşam payı eklenmesi gerektiğini belirten Çiftçi-Sen, alım fiyatının en az 280 TL olması gerektiğini ifade etti.

tarımdanhaber'in aktardığına göre; Çiftçi-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın rekolte açıklama yetkisinin Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’ne fiilen devredildiğini öne sürdü. Konsey’in tahminleri yüksek göstererek fiyatların düşmesini sağladığını iddia eden sendika, “Kazanan hep şirketler, kaybeden üreticiler oluyor” dedi.

Sendika, “Devlet üreticiyi değil, şirketleri destekliyor”

TARSİM’in üreticiye yeterince fayda sağlamadığı da sendikanın gündemindeydi. Verilere göre devlet, TARSİM’e bugüne kadar 34,5 milyar TL destek verirken, sigorta şirketlerinin üreticilere toplam tazminat ödemesi 33 milyar TL’de kaldı. Sendika, “Devlet üreticiyi değil, şirketleri destekliyor” eleştirisinde bulundu.

Çiftçi-Sen, çözüm için şu talepleri sıraladı:

• Fiskobirlik’in demokratikleşmesi ve üretici lehine güçlendirilmesi,

• Teşviklerin şirketlere değil kooperatiflere verilmesi,

• Lisanslı depoculuğun kamu yararına yapılandırılması,

• İklim krizinden zarar gören üreticilere doğrudan destek ve faizsiz kredi ertelemesi,

• Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenceye kavuşturulması.