Çiftçiler, pick-up fiyatlarındaki ÖTV artışıyla mağdur olacak

VEYSEL AĞDAR

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kırsal alanda çalışan çiftçilerin arazilerine ulaşımda ve hafif yük taşıma amacıyla tercih ettiği pick-up tipi araçlarda yapılan ÖTV artışının üreticiye ek bir yük getireceğini vurguladı.

“Bu araçlar, tarımsal üretimin bir parçası olarak kullanılan, araziye uyumlu taşıtlar. Ancak bu artışla birlikte, büyükşehirlerde hobi veya zevk için kullanılan pick-up’larla tarımda ihtiyaç duyulan araçlar arasında bir ayrım yapılması gerekliliği doğmuştur” diyen Doğru, şu öneriyi dile getirdi: “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu ve Ziraat Odası’na üye olduğunu belgeleyen çiftçilerimizin, ruhsatlarına 5 yıl süreyle devir veya satış yasağı konulması şartıyla ÖTV artışından muaf tutulması yönünde bir düzenleme yapılmalı.”

Mutlu Doğru, bu çağrısını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ilettiklerini belirterek, “Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli adımların atılacağına inanıyoruz” dedi.