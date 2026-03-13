Çiftçilere 10 milyar 688 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üretimin her aşamasında çiftçiyi desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, "10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, temel destek için 9 milyar 83 milyon 526 bin 192 lira, çiğ süt için 1 milyar 326 milyon 657 bin 845 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 129 milyon 326 bin 798 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 104 milyon 340 bin 115 lira, hayvan gen kaynakları için 45 milyon 31 bin 50 lira olmak üzere toplam 10 milyar 688 milyon 882 bin lira ödeme yapılacak.

Kimlik numarasının son hanesi "2" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1,3,5,7,9" olan üreticilerin temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.