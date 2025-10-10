  1. Ekonomim
  Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 320,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 320,6 milyon lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin emeği, alın teri ve toprağın bereketi için destekleri sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "320,6 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 290 milyon 875 bin 640 lira, bireysel sulama hibe desteği için 29 milyon 744 bin 503 lira ödenecek.

