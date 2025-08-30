  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 772 milyon 805 bin liralık tarımsal destek verileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 604 milyon 928 bin 344 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 97 milyon 315 bin 480 lira lisanslı depoculuk desteği, 40 milyon 640 bin 873 lira değerinde kırsal kalkınma yatırımları desteği, 15 milyon 527 bin 935 lira değerinde sertifikalı fidan kullanım desteği ve 14 milyon 392 bin 368 lira değerinde sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 772 milyon 805 bin liralık çiftçilere destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, üretim gücümüze güç katıyoruz. 772 milyon 805 bin TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.Çiftçilere 772 milyon 805 bin liralık tarımsal destek verilecek - Resim : 1

