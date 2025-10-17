Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılacak

  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğine sahip çıktıklarını, alın terini berekete dönüştüren desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, "471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatına 215 milyon 230 bin lira, bireysel sulama hibeye 171 milyon 965 bin 402 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 74 milyon 368 bin 490 lira, sertifikalı tohum üretime 5 milyon 683 bin 219 lira, hayvan gen kaynaklarına 3 milyon 212 bin 625 lira, sertifikalı fidan kullanıma 1 milyon 109 bin 264 lira destekleme ödemesi yapılacak.

