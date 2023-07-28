Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen tabloda destek tutarları şöyle sıralandı:

"Kırsal kalkınma yatırım desteği 89 milyon 784 bin 906 TL, iyi tarım uygulamaları desteği 47 milyon 701 bin 90 TL, organik tarım desteği 45 milyon 659 bin TL, dane zeytin desteği 31 milyon 644 bin 739 TL, mazot ve gübre desteği 11 milyon 480 bin 875 TL, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 7 milyon 659 bin 340 TL ve hayvan gen kaynakları desteği 3 milyon 889 bin 50 TL."