  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesine başlandı! Paralar hesaplara geçiyor
Takip Et

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesine başlandı! Paralar hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Bakanlık 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesine başlandı! Paralar hesaplara geçiyor
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde: 

"67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Ekonomi
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide bağımsız olabilmek için yürüyor
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide bağımsız olabilmek için yürüyor
İstanbul enflasyonu TÜİK için umut vermedi: Ekonomistler “yüksek” dedi!
İstanbul enflasyonu TÜİK için umut vermedi
TEPAV, gıda enflasyonunu açıkladı
TEPAV, gıda enflasyonunu açıkladı
TL depo alım ihalesine 371,3 milyar lira teklif
TL depo alım ihalesine 371,3 milyar lira teklif
Adanalı kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi: Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım
Adanalı kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi: Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz
Milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz