Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesine başlandı! Paralar hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

"67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."