  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çiftçilere tarımsal sulama kapsamında 4,5 milyar lira ödeme yapılacak
Takip Et

Çiftçilere tarımsal sulama kapsamında 4,5 milyar lira ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını belirterek, "Eli öpülesi çiftçimize yaklaşık 4,5 milyar lira destekte bulunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karar kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti: "Eli öpülesi çiftçimize yaklaşık 4,5 milyar lira destekte bulunmuş olacağız. Alın ve akıl terini üretimle buluşturan, toprağımıza bereket katan çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Çiftçilere tarımsal amaçlı sulama desteğiÇiftçilere tarımsal amaçlı sulama desteğiEkonomi

 

 