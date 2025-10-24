Çiftçinin ucuz finansmana ihtiyacı var

İSTANBUL / EKONOMİ

Tarım kesimine verilen destekler içerisinde en önemlisinin üretimin finansmanını sağlayacak Hazine destekli zirai kredilerin olduğunun kaydeden Başkan Mutlu Doğru, tarımsal üretim çarklarının doğru çalışması için çiftçinin ucuz krediye ulaşmasının şart olduğunu kaydetti.

Finansman maliyeti tüketiciye yansır

“Son yıllarda bitkisel üretimde yaşamış olduğumuz kuraklık, don, aşırı sıcaklıklar, dolu ile hayvancılıkta yaşanan şap ve üç gün hastalıkları zaten çiftçimizin çok zor günler geçirmesine neden olmuştur. Bunun yanında son yıllarda piyasadaki daralma nedeniyle talep eksikliği, yatırımların düşmesi ve faizlerdeki yükselme sebebiyle tarım sektörümüz olumsuz etkilenmiştir” diyen Doğru şöyle devam etti; “Çiftçilerimizin üretirken verimlilik esasından uzaklaşmaması, bitkisel ve hayvansal üretimde üretimin tüm gereklerini yerine getirebilmesi için ucuz finansmana ihtiyacı vardır. Ucuz finansmana ulaşamayan çiftçi ya girdilerinden kısacak ya da yüksek faizle borçlanarak üretim maliyetini arttıracaktır. Her iki halde de sonuç ülke ekonomisi ve tüketicilerimiz açısından büyük bedeller ödememize neden olacaktır.”

Çarkların dönmesi engellenmemeli

Gıda enflasyonunu düşürmek için sübvansiyonların devam etmeli diyen Doğru şöyle devam etti: “Bu nedenle tarımsal üretim çarklarının doğru çalışması, verimlilik, üretimde süreklilik ve gıda enflasyonunun düşmesi için üretimin ihtiyacı olan hazine destekli zirai kredilerin eski faiz destek oranları ile ve üst limitlerinin artırılarak yeniden düzenlenmesi bir zarurettir.”