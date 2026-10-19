Çiftçinin üretim maliyeti bir yılda yüzde 30 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verileri, tarımsal üretimde maliyet baskısının sürdüğünü ortaya koydu.

Tarım-GFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,41, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,28 arttı.

Endeks, 2025 yılı aralık ayına kıyasla yüzde 21,15 yükselirken 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 33,05 olarak gerçekleşti.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin maliyeti arttı

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,77 arttı. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde ise aylık artış yüzde 1,17 oldu.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatları yüzde 31,63 yükselirken tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerdeki artış yüzde 22,16 olarak kaydedildi.

En yüksek fiyat artışı enerji ve yağlayıcılarda

Tarımsal üretim maliyetlerinde en dikkat çekici yükseliş enerji ve yağlayıcılarda yaşandı.

Bu grupta fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,58, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 43,14 arttı. Böylece enerji ve yağlayıcılar, hem aylık hem de yıllık bazda fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup oldu.

Diğer önemli maliyet kalemlerinden veteriner harcamaları aylık yüzde 3,98, hayvan yemleri ise yüzde 3,81 yükseldi.

Veriler, tarımsal üreticilerin özellikle enerji, yem ve veterinerlik giderlerinde artan maliyetlerle karşı karşıya olduğunu gösterdi.