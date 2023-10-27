Çiftçiye, 1,1 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Trakya’da çiftçilerle bir araya gelerek sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıktan en çok Trakya'daki çiftçilerin etkilediğini, ayçiçeğinde yaklaşık yüzde 40 verim kaybı yaşandığını söyledi.

Yaptıkları çalışma ve tespitler sonunda bölgedeki çiftçilere verilen ayçiçeği desteğini ton başına 1500 lira olarak yeniden belirlediklerini anımsatan Yumaklı, verilen desteklerin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Bölgedeki verim kaybında kuraklığın yanı sıra üreticilerin bazı uygulamalarının da etkili olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Özellikle yerli ve milli tohumlarımızda kuraklıkla alakalı dirençlerin daha yüksek, verim kayıplarının da diğeriyle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu söyleyebilirim. Yerli ve milli ayçiçeği tohumlarıyla ekim yapılan alanlarda kuraklığın etkisinin çok az olduğu hissedilmiştir. İşte bu yerli ve milli çeşitlerin kullanımının artırılması için de gerekli çalışmaları il tarım ve orman müdürlüklerimiz aracılığı ile yürüteceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin önündeki engelleri açmak, üreticiye destek olmak için çalıştıklarını söyledi. Çiftçilere verdikleri desteklerin aralıksız devam ettiğini anlatan Yumaklı, "Bugün çeşitli kalemlerde toplam 1 milyar 167 milyon lira destek ödemesini daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Ergene Havzası'ndaki kirliliği önleyeceğiz"

Yumaklı, bölgede çevre kirliliğinin önlenmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Çevre kirliliğine neden olan sıkıntıları bertaraf etmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Bu kapsamda dere ıslah çalışmalarından kimyasal ve ileri biyolojik atık su artıma tesislerine, dağınık halde bulunan sanayi tesisleri için 10 OSB kurulumundan, Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi'nin inşa edilmesine kadar devasa projeler yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında yaklaşık 40 milyar lira yatırım desteği sağlandı. Çevre kirliliğine neden olan hususlar bertaraf edilmeye çalışıldı. İnşallah plan kapsamında ele aldığımız konuların her birini hayata geçirdiğimizde Ergene Havzası'ndaki kirliliği önleyeceğiz."

"Üretim planlamasını hep beraber yapacağız"

Yumaklı, tarımsal üretim planlaması konusunda bütün unsurlarla beraber hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Planlamanın yasal altyapısı tamamlandığını, kanun değişikliğinin yapıldığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti: "Mevzuat değişiklikleri, ikinci mevzuat değişiklikleri de yapıldı. Şimdi artık uygulamayla alakalı bilgilendirme ve oluşturulması gereken çalışma grupları, kurullar bunlarda bütün Türkiye çapında 81 ilde tamamlanmış oldu. Biz istiyoruz ki o ilde üreticiler, üretici birlikleri, ziraat odaları, borsalar ve kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan teknik komite adını verdiğimiz komiteler o bölgede başta su olmak üzere tarımsal üretim planlamasıyla ilgili çalışma yapsınlar. Bizler de elbette yanlarında olacağız. Ülkemizin gelecek dönem üretim planlamasını hep beraber yapacağız."