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Çiftçiye 24,66 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığından, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlığın, Twitter hesabından, "Sen Üret Yeter" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

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