Çiftçiye 24,66 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Bakanlığın, Twitter hesabından, "Sen Üret Yeter" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.