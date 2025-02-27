Çiftçiyi zirai don vurdu! Tarih verildi: En az yüzde 50 fiyat artışı bekleniyor

Kış aylarının etkisiyle hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, çiftçileri zor durumda bırakıyor. Tarladaki ürünlerin donması nedeniyle çiftçinin kaybı büyük. Bu durumun tüketiciye de yansıması öngörülüyor. Özellikle Ramazan ayında sebze fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, TGRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tayakısı, önümüzdeki bir hafta içinde fiyatların yükselmesini beklediklerini belirtti.

"Zirai don çiftçiye büyük zarar verdi"

Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar indiğini belirten Tayakısı, zirai donun çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Tayakısı, "Açık tarla grubunda şu an sadece kış sebzeleri var. Pırasa, ıspanak, yeşilliklerin tamamı dondu. Bunlar yaprağı yenen bitkiler olduğu için dolayısıyla soğuktan onlar zarar gördü. Ve mahsul sıfır!" ifadelerini kullandı.

"Tüketiciye de yansıyabilir"

Tüketicinin de bu durumdan nasibini alacağını belirten Tayakısı, "Üretici mahsulünü elde edemediği için, para kazanamadığından zarar görüyor. Tüketici de mevcutta pazara gelen malların azlığından dolayı fiyat yüksekliğinden zarar görecek. Burada domates, biber, salatalık gibi ürünlerde, serada yapılan üretimlerde, bir nebze zarar biraz daha az olmakla birlikte, orada da yüzde 50 civarında bir zarar ortaya çıkacak. Zarar pek tahmin edilebilecek boyutta değil. Daha don bugünlerde bitmedi. Don derecesi düştü." dedi.

"Yüzde 50 fiyat artışı olacak"

Tayakısı, "1 hafta içinde fiyatlara yansıdığını göreceksiniz. En az yüzde 50 fiyat artışı olacak. Çünkü bu sadece ürünlerdeki kayıplarla değil, geçen hafta mazota gelen zamla birlikte, üretim yapılan yerlerden, şehir merkezlerine yapılan nakliyelerde de artış olacağı için, o artış da olacak. Sadece don zararı olmayacak." ifadelerini kullandı