  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Takip Et

Çiğ süt fiyatlarına zam geldi

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere litre başına 19,60 TL olarak açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Takip Et

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını revize etti.

Konsey, 18,35 TL olan çiğ süt referans fiyatını 1,25 TL artırarak 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere litre başına 19,60 TL olarak açıkladı. Böylece çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 6,8 seviyesinde artış gerçekleşti.

Öte yandan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), üretimin devamlılığı için 18,35 TL olan çiğ süt referans fiyatının 21 TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

17 Eylül 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında yapılan açıklama şöyle:

"1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir."

Hükümet harekete geçti: Çalışan kadınlara destek geliyor! İşte aranan şartlar...Hükümet harekete geçti: Çalışan kadınlara destek geliyor! İşte aranan şartlar...Gündem
Benzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

 

Ekonomi
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Bir madeni para daha tedavülden kalkıyor: 50 kuruş basımı durdurulacak
Bir madeni para daha tedavülden kalkıyor: 50 kuruş basımı durdurulacak
Muğla ve Şanlıurfa'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Muğla ve Şanlıurfa'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Kahve fiyatları rekor seviyelerde: Daha da artacak
Kahve fiyatları rekor seviyelerde: Daha da artacak
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda