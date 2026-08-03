Çiğ süt üretim maliyeti belli oldu

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TÜSEDAD, 2026 yılı Temmuz ayı çiğ süt üretim maliyetinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Bloomberg'ten İRFAN DONAT'ın haberine göre, Haziran ayında 26,97 TL olan 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti, Temmuz ayında yüzde 0,37 gerileyerek TÜSEDAD tarafından 26,87 TL olarak hesaplandı.

Kuru yonca fiyatındaki düşüş süt maliyetini aşağı çekti

Dernekten yapılan açıklamada, "Haziran ayına kıyasla litre başına maliyetin 10 kuruş düşmesinde en önemli etken, kuru yonca otu fiyatlarında görülen yüzde 6’lık gerilemedir. Kesif yem fiyatlarında kayda değer bir değişiklik olmamış, reforme hayvan kesim fiyatlarındaki yüzde 3’lük düşüş ise işletme gelirini sınırlı ölçüde azaltarak yem giderlerindeki avantajın etkisini kısmen dengelemiştir" denildi.