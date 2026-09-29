Çiğ sütte maliyet 28,50 TL, üretici litre başına 4,20 TL zarar ediyor

VEYSEL AĞDAR

USK tarafından 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere belirlenen soğutulmuş çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının litre başına net 24,30 TL olduğunu hatırlatan Doğru, güncel yem fiyatları ile tüm gider ve gelir kalemleri dikkate alındığında Ağustos ayı itibarıyla çiğ süt üretim maliyetinin 28,50 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Mevcut fiyat ile maliyet arasında litre başına 4,20 TL fark bulunduğuna dikkat çeken Doğru, “Üreticinin girdi maliyetleri her gün artarken çiğ süt fiyatlarının 6 ay önceki fiyatların altında satılması üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. 1 Mayıs’tan geçerli olan fiyatın bir an önce güncellenmesi gerekiyor” dedi.

Üretici fiyatı baskılanırken raflar zamlanıyor

Çiğ süt üreticisinin fiyatının baskı altında tutulmasına karşın süt ve süt ürünlerinin raf fiyatlarında artış yaşandığını belirten, bunun üretici açısından ciddi bir çelişki oluşturduğunu ifade eden Doğru, “Süt ve süt ürünlerinin enflasyon sepetindeki payı yaklaşık yüzde 3 düzeyinde olmasına rağmen çiğ süt üreticisi enflasyonun temel sorumlusu gibi gösterilmemeli. İçme sütü, beyaz peynir ve yoğurt gibi temel gıda ürünlerinin raf fiyatlarında son aylarda önemli artışlar var. Üreticinin sattığı çiğ süt fiyatı baskılanırken, aynı sütten üretilen ürünlerin raf fiyatlarının sürekli yükselmesi kamuoyunda büyük bir çelişki yaratıyor” diye konuştu.

Yem maliyeti ağustos ayı artışı yüzde 11

Üretim maliyetlerindeki yükselişte yem fiyatlarının önemli bir paya sahip olduğunu belirten Doğru, Ağustos ayında litre başına çiğ süt maliyetindeki artışın en önemli nedenlerinden birinin kesif yem fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 11’lik yükseliş olduğunu söyledi. Enerji, akaryakıt, sağlık ve lojistik giderlerindeki artışların da üreticinin maliyetlerini yukarı çektiğini belirterek, küresel ve bölgesel gelişmelerin yem hammaddeleri üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çeken Doğru, “Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş sorunları ile Karadeniz’de yaşanan nakliye sıkıntılarının hammadde tedarikinde aksamalara neden olduğunu” ifade etti.

“Yılbaşına kadar olan riskler hesaba katılmalı”

Çiğ süt fiyatının yalnızca mevcut maliyetler üzerinden değil, önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek maliyet artışları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Doğru, fiyatlandırmanın en az üç aylık dönemi kapsayan sürdürülebilir bir yaklaşımla yapılması gerektiğini söyledi. Doğru, maliyet hesabında kullanılan tüm varsayımların ve kalemlerin şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini belirterek, Ekim ayında yapılacak değerlendirmede yılbaşına kadar ortaya çıkabilecek maliyet risklerinin de hesaba katılması çağrısında bulundu.