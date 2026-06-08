Çiğ sütün üretim maliyeti belli oldu

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin çiğ süt üretim maliyeti verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında litre başına 28,35 TL olarak hesaplanan sıcak çiğ süt üretim maliyeti, mayıs ayında yüzde 3,7 oranında düşerek 27,31 TL seviyesine geriledi.

Dernekten yapılan açıklamada, "Maliyetin bir önceki aya göre litre başına 1,04 TL azalmasının temel sebebi; yonca, kuru hasıl otu ve saman fiyatlarında gözlenen düşmedir. Bunun etkisi ile toplam maliyet içinde yemin payı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalma göstermiştir. Diğer giderlerde önemli bir değişim olmaması maliyetteki düşüşün kaba yem fiyatlarından kaynaklandığını göstermektedir" denildi.