Çiğ sütün üretim maliyeti hesaplandı! TÜSEDAD tavsiye fiyatı verdi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) güncel yem ve diğer tüm girdi ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metoduna göre çiğ sütün üretim maliyetini hesapladı

Çiğ süt üretim maliyeti arttı

TÜSEDAD, Kasım ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini 19,25 TL/lt olarak açıkladı. Ekim ayında maliyet 18,67 TL olarak hesaplanmıştı.

USK süt maliyeti eşdeğeri hesaplandı

1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 17,75 TL/lt olarak hesaplandı.

Yonca otu fiyatındaki artış maliyete yansıdı

Açıklamaya göre, bir önceki aya göre; kuru yonca otu fiyatındaki yaklaşık yüzde 13’lük artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Kasım ayı maliyeti bir önceki aya göre 58 kuruş arttı.

TÜSEDAD sektörü dengede tutacak tavsiye fiyatı verdi

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kâr ile soğuk süt için, 23,1 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 21,3 TL/lt olarak açıklandı.