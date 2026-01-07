Çiğ sütün yeni fiyatı belli oldu! Yüzde 13,36 zam yapıldı

Ulusal Süt Konseyi (USK), 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda çiğ inek sütüne ilişkin yeni tavsiye satış fiyatını açıkladı.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için tavsiye satış fiyatı, 22 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 22,22 TL olarak belirlendi. Açıklanan fiyatın çiğ süt desteği hariç olduğu belirtildi.

Çiğ süt tavsiye satış fiyatı daha önce 19,60 TL seviyesindeydi. Böylece fiyatlar yüzde 13,36 oranında artmış oldu.

Konseyden yapılan duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ifade edildi.

Ayrıca, baz alınan yağ ve protein oranlarında her bir dizyen (0,1'lik değişim) için artı veya eksi 33 kuruş fark uygulanacağı bildirildi.

Duyuruda çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatlarının Nisan 2026 döneminde yeniden değerlendirileceği de vurgulandı.