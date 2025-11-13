Çıkış sürüyor: KKM bakiyesi 100 milyar TL’nin altına indi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki (KKM) düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, 7 Kasım haftasında KKM hesaplarından 37,63 milyar TL’lik çıkış oldu. Bir önceki hafta 131,5 milyar TL olan KKM bakiyesi 93,82 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesaplarından Ekim ayı başından bu yana yaklaşık 199 milyar TL’lik çıkış oldu.

Bu çıkışla birlikte KKM bakiyesi 100 milyar TL'nin altına geriledi.