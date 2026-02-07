Çikolata devinden kötü haber! İflasın eşiğine geldi

Şirket önce çevrim içi satışlarını durdurdu ardından yeniden yapılandırma süreci kapsamında kayyum atanması için bildirimde bulundu.





Sevgililer Günü’ne yönelik hediyelik ürünleriyle tanınan İngiltere merkezli Rococo Chocolatier, mali sıkıntılar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Kırk dört yıldır faaliyet gösteren lüks çikolata markası, yükselen üretim ve işletme giderleri ile tüketici harcamalarındaki düşüşün etkisiyle finansal dengesini kaybetti. Şirket, bu süreçte çevrim içi satışlarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

El yapımı çikolata barları, trüf çikolataları ve özel hediye kutularıyla bilinen Rococo Chocolatier, geçmişte şehrin prestijli bölgelerinde mağazalar işletmişti. Ancak mevcut ekonomik koşulların baskısı, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesini zorlaştırdı.

Yeniden yapılandırma süreci başlatıldı

Yaşanan gelişmelerin ardından Rococo Chocolatier Ltd, yeniden yapılandırma kapsamında kayyum atanması için resmi bildirimde bulundu. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, çevrim içi siparişlerin geçici olarak askıya alındığı bilgisi paylaşıldı ve bu durum markanın geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Rococo’nun karşı karşıya kaldığı mali tablonun, küresel ölçekte yaşanan gıda sektöründeki mali baskılarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Uzman değerlendirmelerine göre bu durum, İngiltere’de premium gıda alanında yaşanan daha geniş çaplı daralmanın bir örneği olarak görülüyor. Daha önce ülkedeki başka tanınmış çikolatacıların da benzer nedenlerle mağaza kapatma kararı aldığı biliniyor.