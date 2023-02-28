Çimsa Çimento 2022'de 3,43 milyar TL kâr etti

Çimsa Çimento, 2022 yılı bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre Çimsa'nın 2022 yılı net kârı 3,43 milyar TL oldu. Şiket, geçen yıl aynı dönemdeki kârı 1,02 milyar TL olmuştu. Şirket böylelikle kârını yaklaşık olarak yüzde 70 seviyesinde artırdı.

Çimsa Çimento, geçtiğimiz yıl 8,58 milyar TL gelir sağlarken, önceki dönemdeki geliri 3,75 milyar TL olmuştu.