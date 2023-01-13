Çin altın yatırımcısına 'al' sinyali gönderiyor

Evrim KÜÇÜK

Uluslararası piyasalarda doların zayıflaması ve Çin’in altın piyasalarına dönmesinin yatırımcıya gönderdiği ‘al’ sinyali spot altını 8 ayın zirvesine çıkardı. ABD'de enflasyon verisi ve bunun Fed faiz artırımlarına etkisi, bundan sonra altının yönünde önemli bir belirleyici olacak.

Yılın ilk 10 gününe bakıldığında altın sadece 3 seansta gerileme gösterdi. Kasım ayından bu yana yüzde 15 civarında yani 250 dolardan fazla prim yapan ons altın, 1.884 dolar seviyesini test etti. Analistler, enflasyonun gerilemesi halinde altın fiyatının 1.900 dolar/ons seviyesini test etmesini bekliyorlar. ABD’de TÜFE’nin yüzde 6.5 veya altına inmesi altın için önemli bir katalizör olacak. Diğer itici güçler Dolar Endeksi’nin 103 seviyesinin altına gerilemesi ve yüzde 3.11'in altındaki 10 yıllık Hazine getirileri olacak. Çin Merkez Bankası’nın üst üste iki aydır altın rezervlerini artırdığını açıklamış olması ons altında boğa sinyallerini artırıyor.

25 baz puan olasılığı %85 olarak görenler var

Wall Street'te yapılan anketlere göre ekonomistler ABD’de enfl asyonun gerilemesini bekliyor. Bu beklentiler doğrultusunda Fed’in 1 Şubat'ta sona erecek olan politika faizi toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı gündeme gelebilir. Arka arkaya 75 baz puanlık dört faiz artışını takip eden aralıktaki 50 baz puanlık artırım sonrasında olası 25 puanlık artış, altın için giderek daha pozitif bir ortam oluşması anlamına geliyor. Investing.com'un Fed Faiz İzleme aracı Şubat ayında 25 baz puanlık bir artış için yüzde 84,4 olasılığa işaret ediyor.

“Rekordan sonraki durak, 2.300 dolar olur”

SKCharting baş teknik stratejisti Sunil Kumar Dixit, enflasyondaki gerilemenin altını 1.900 dolara götüreceğine inanıyor. Credit Suisse de, altın fiyatlarının tüm zamanların zirvesi 2.072 dolar/onsa erişmesi halinde, yeni bir ralli başlatarak 2.300 dolara tırmanabileceğini savunuyor.

3 yıl sonra altın piyasasına geri döndü

Üç yıllık aradan sonra Çin Merkez Bankası, Kasım ve Aralıkta art arda altın alımı yaptı. Banka Kasımda rezervine 32 ton altın ekleyerek 2019'dan bu yana ilk resmi altın alımını gerçekleştirdi. Banka, 2022 yılı aylık ortalama alımlarının üç katı büyüklüğünde altını rezervine kattı. Aralık ayına ait en son istatistikler de, rezervlerin yılsonuna kadar 30 ton daha artmasıyla birlikte satın almanın art arda ikinci ay devam ettiğini teyit ediyor. Çin'in toplam resmi altın rezervi, Ekim ayının sonundaki 1.948 tondan yüzde 3.2 artışla şu anda yaklaşık 2.010 ton seviyesinde bulunuyor. İlk üç çeyrekte net merkez bankası altın alımları, üçüncü çeyrekteki 399 ton dahil olmak üzere toplam 673 tonu buldu ve bunun 4'te üçünün bildirilmeyen alımlardan geldiği tahmin ediliyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın talebi 2022'den 1967'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Üçüncü çeyrekte merkez bankaları yaklaşık 400 ton altın aldılar. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana bir çeyrek dönemde satın alınan en yüksek miktar oldu.

400 ton altın fiyata %25 katkı yapıyor

Goldman Sachs daha önce yayınladığı bir raporda, merkez bankaların çeyrek dönemde 400 ton altın alımını devam ettirmesi halinde altın fiyatının yüzde 25 yükseleceğini öne sürmüştü. Merkez bankalarının çeyrek dönemde aldıkları altın miktarı 250 tona veya altına iner ise altın fiyatında artışın yüzde 12,5 seviyesinde kalacağını öngörmüştü.