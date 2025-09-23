Çin altında küresel oyuncu olmayı hedefliyor! Ülkelerin rezervleri için yeni hamle geldi

Çin, küresel altın piyasasındaki etkisini artırmak amacıyla dost ülkelerin merkez bankalarına ait altın rezervlerini ülke içinde saklamayı teklif ediyor.

Çin altın deposu olmaya hazırlanıyor

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre, Çin Merkez Bankası (PBOC), bu hedef doğrultusunda Şanghay Altın Borsası’nı (SGE) kullanarak söz konusu ülkeleri altın alımına ve bu altınları Çin'de depolamaya teşvik ediyor.

Son aylarda sürdürülen bu girişimin Güneydoğu Asya’daki en az bir ülkenin ilgisini çektiği belirtiliyor.

Batılı finans merkezlerine bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Bu adım, Pekin’in dolar ve Batılı finans merkezlerine olan bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Artan jeopolitik riskler karşısında güvenli liman olarak görülen altına olan talep, ülkelerin rezerv stratejilerinde altının önemini artırmıştı. PBOC, son 10 ay boyunca kesintisiz altın alımıyla bu küresel eğilime öncülük ediyor.

Altınlar PBOC’ye bağlı tesislerde tutulacak

Yeni rezervler, PBOC’ye bağlı 2014 yılında kurulan ve yabancıların Çinli muhataplarıyla altın ticareti yapabildiği SGE Uluslararası Borsa'sına bağlı saklama tesislerinde tutulacak. Saklanan altınların, ülkelerin mevcut stoklarından değil, yeni alımlardan oluşacağı ifade ediliyor.

Çin altında küresel oyuncu olmayı hedefliyor

Çin’in bu hamlesi, ülkenin küresel altın ticaretinde daha güçlü bir oyuncu olma hedefini pekiştiriyor. Ancak, İngiltere gibi köklü merkezlerle rekabet etmesi için daha yol kat etmesi gerekiyor. Örneğin, İngiltere Merkez Bankası’nın kasalarında 5.000 tondan fazla altın bulunuyor; bu rakam yaklaşık 600 milyar dolar değerinde.

Çin altın rezervinde ilk 5'te

Dünya Altın Konseyi'ne göre Çin, resmi rezerv büyüklüğünde 5. sırada yer alıyor. Ancak ülke, mücevherat, yatırım amaçlı külçe ve sikke talebi açısından dünyanın en büyük iç pazarına sahip.

Finans sisteminden dışlanma riski cazip kılıyor

Bazı ülkeler için Çin’deki bu saklama imkânları, rezervlerini güvenli biçimde çeşitlendirmek ve Batı finans sisteminden dışlanma riskini azaltmak açısından cazip hale gelebilir. 2022 yılında Rusya'nın döviz rezervlerine el konulmasının ardından merkez bankalarının altın alımlarında hızlanma yaşanmıştı.