Çin, Ankara’dan korumacı Trump önlemlerine tepki mesajları verdi

MARUF BUZCUGİL/ANKARA

ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlayan Donald Trump yönetiminin “Önce Amerika Ticaret Politikası” başlığı altında aldığı korumacı gümrük önlemlerine Çin, Ankara’dan sert ve net tepki mesajları verdi. ABD önlemlerinin odağındaki Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Ankara’da Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Çin Medya Grubu (CMG) işbirliği ile düzenlenen “Baharda Çin: Çin’in fırsatları dünyayla paylaşılıyor” küresel diyalog toplantısında ABD’ye “korumacılık çağın ruhuna uygun değildir”, “küçük bahçe, yüksek çit inovasyon ruhunu bastıramaz” diye seslendi. Büyükelçi Jiang Xuebin ABD’nin Çin’i hedef alan önlemlerine tepkiyi şu sözlerle dile getirdi: “Korumacılık çağın ruhuna uygun değildir. Gümrük vergisi savaşı, ticaret savaşı ve teknoloji savaşı, tarihsel eğilimlere ve ekonomik kurallara aykırıdır ve bunların kazananı olmayacağı kaçınılmazdır. ‘Küçük bahçe, yüksek çit’ inovasyon ruhunu bastıramaz; ilişkileri kesme ve tedarik zincirini koparma girişimleri nihayetinde yalnızca kendini izole etmeye yol açacaktır. Baskı, zorlama ya da tehdit Çin ile ilişkiler kurmanın yolu değildir. Ticaret savaşı bizi korkutmamış, tam aksine Çin’i yeni kalkınma modelini daha hızlı oluşturmaya ve iç talebi ana motor haline getirmeye teşvik etmiştir. Teknoloji engellemeleri bizi zorlamamış, tam tersine yenilik yapmamız ve büyük atılım gerçekleştirmemize ve önemli teknolojik başarıların art arda otaya çıkmasına güç katmıştır.”

Çin’in ortalama gümrük tarifesi oranı %7,3

Büyükelçi Jiang, Çin’in açıklık politikasının reform ve dışa açılımı ilerletme konusundaki kararlılığını yansıttığını belirterek şunları söyledi, “Çin’in %7,3’e düşen genel ortalama gümrük tarifesi oranı küresel ölçekte düşük seviyede sayılır. İmalat sektöründe yabancı yatırımcılar için tüm pazar erişim kısıtlamaları kaldırılmıştır. ‘Kuşak ve Yol’ inisiyatifi yüksek kaliteli şekilde ilerlemekte, bir takım büyük ölçekli projeler ve halka yararlı olan kamu projeleri sağlam adımlarla uygulanmaktadır. Daha elverişli bir iş ortamı oluşturacağız, kurumsal ve egemen açılımı kademeli olarak genişleteceğiz, en az gelişmiş ülkelere yönelik tek tarafl ı açılımı sürdüreceğiz ve negatif listeyi giderek kısaltıp piyasaya erişimi kolaylaştıracağız. Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkeleri, Çin’in kalkınma fırsatlarını paylaşarak kendini daha da geliştirmeye davet ediyoruz.”

■ Çin-Türkiye stratejik ilişkileri 15. yılında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak için sırada bulunan Büyükelçi Jiang Xuebin, “Bu yıl Çin-Türkiye stratejik ilişkilerinin kuruluşunun 15. yıldönümüdür. Yeni bir başlangıç noktasında, iki taraf daha geniş bir perspektiften bakarak fırsatları değerlendirmeli, iki ülke liderlerinin önemli mutabakatları ışığında birbirinin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını izlemesine karşılıklı destek vermeye devam etmelidir” dedi. Büyükelçi, Çin’in Türkiye ile BM, G20 ve diğer çok tarafl ı platformlarda hegemonya ve güç politikalarına birlikte karşı çıkmaya, adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi kurulmasını teşvik etmeye hazır olduğunu vurguladı.

■ Çin’den küresel ekonomik büyümeye %30 katkı

Büyükelçi Jiang Çin ekonomisinin 2024 performansıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Çin’in GSYH’sı yıllık bazda yüzde 5 artarak 134,9 trilyon yuana (yaklaşık 18,5 trilyon dolar) ulaşmıştır. Büyüme hızı dünyanın önde gelen ekonomileri arasında ilk sıralarda yer alırken, küresel ekonomik büyümeye katkısı yaklaşık yüzde 30 seviyesine çıkmıştır. Çin’in toplam ticaret hacmi rekor kırmış, döviz rezervleri 3,2 trilyon ABD dolarını aşmıştır. Çin en büyük imalat ülkesi olmanın yanı sıra mal ticaret hacmi ve döviz rezervleriyle dünyada birinciliğini, hizmet ticaret hacmiyle ise ikinciliğini korumuştur.” Geçen yıl Çin ekonomisindeki artışın, “orta ölçekli bir ekonominin yıllık GSYİH’sına denk” geldiğini vurgulayan Jiang, “2025 yılında ortalama yüzde 5’lik büyüme hedefimize ulaşmak için güvenimiz, yeteneğimiz ve koşullarımız tamdır” diye konuştu.