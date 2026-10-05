Çin bankalarında büyük temizlik!

EVRİM KÜÇÜK

Çin finans sisteminde son yılların en kapsamlı konsolidasyonlarından biri yaşanıyor. Pekin, ekonomide ivme kaybı ve kredi talebindeki yavaşlamanın yanı sıra düşük faiz, deflasyon ve emlak sektöründeki sorunların bankaların bilançoları üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde, özellikle küçük ve bölgesel bankaları sistemden çıkarmaya başladı. Sürecin merkezinde ise kırsal bankalar bulunuyor.

Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi (NFRA) verilerini inceleyen Fitch'e göre, 2025'te 670'ten fazla bankacılık kuruluşu kapandı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek yıllık kapanış sayısı olurken, kuruluşların neredeyse tamamı kırsal bölgelerde faaliyet gösteriyordu. Bankacılık sektöründeki konsolidasyon, 2021'den bu yana emlak piyasasında yaşanan sert dönüşümün ve ekonomide kredi büyümesinin yavaşlamasının ardından hız kazandı.

Fitch'in verilerine göre Çin'deki banka sayısı 2025'e kadar geçen dört yılda yüzde 23 azalarak 3 bin 139'a geriledi. Böylece Çin, devasa bankacılık sisteminin daha küçük oyuncularını azaltarak daha büyük ve sermayesi daha güçlü kurumlar etrafında yeni bir yapı oluşturmaya yöneldi.

Küçük bankalarda risk büyüyor

Sorunun ağırlık merkezi kırsal ve bölgesel bankalar. Fitch, özellikle kırsal ve şehir düzeyindeki küçük bankaların düşük varlık kalitesi, zayıf sermaye yapısı ve bazı bölgelerdeki yönetim eksiklikleri nedeniyle sistemin en kırılgan bölümünü oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu kuruluşların toplamı, Çin bankacılık varlıklarının dörtte birinden fazlasını temsil ediyor.

Bölgesel bankalar satın almalarla sistem içinde eritilecek

Konsolidasyonun yalnızca küçük bankaların sayısını azaltmakla sınırlı kalması beklenmiyor. Fitch ve Moody's, daha zayıf bölgesel kuruluşların birleşme ve devralmalar yoluyla sistem içinde eritilmesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyor.

Temmuz ayında Wuhan'da 124 milyar yuan varlığa sahip Z-Bank'ın Hankou Bank tarafından devralınması, 2019'daki Baoshang Bankası müdahalesinden bu yana dikkat çeken ilk örneklerden biri oldu.

Süreç, Çin'in en büyük bankalarını da tamamen dışında bırakmıyor. Büyük bankaların net faiz marjları düşük faiz ortamında baskı altında kalırken, Pekin eylül ayında aralarında ICBC ve Çin Tarım Bankası'nın da bulunduğu iki büyük banka ile sigorta şirketleri için toplam 54 milyar dolarlık sermaye artırımı açıkladı.

Tüketici borcunda 327 milyar dolarlık yük

Artan sorunlu tüketici kredileri, bankaların kredi büyümesini ve bilançolarını yönetmesini zorlaştırırken, Çin'de finansal sistemin yeniden yapılandırılmasının neden yalnızca banka sayısındaki azalmayla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Gavekal Dragonomics'in hesaplamalarına göre, 2025 sonu itibarıyla Çin'de yaklaşık 100 milyon kişi, yani yetişkin nüfusun yaklaşık onda biri, toplam 2,2 trilyon yuan (327 milyar dolar) tutarındaki borcunu ödemekte gecikmiş durumda. Bankaların ilk yarıyıl sonuçları da hanehalkı mali durumundaki baskıyı ortaya koyuyor.

Ülkenin en büyük devlet bankası ICBC'de kredi kartı kredili mevduat hesaplarının takipteki kredi oranı haziran ayında yüzde 5,37'ye yükseldi. Oran 2025 sonunda yüzde 4,61 seviyesindeydi.